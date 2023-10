Em comunicado, o IPMA recorda que Aline é o nome atribuído "a uma depressão em fase de cavamento, em aproximação à região centro da Costa Ocidental de Portugal na manhã de amanhã, dia 19, num deslocamento rápido para leste e transportando uma massa de ar muito quente, húmido e instável".

Assim, já amanhã, "com a passagem da depressão Aline, prevê-se que o vento sopre de sudoeste, tornando-se gradualmente forte nas regiões Centro e Sul a partir do início da manhã, com rajadas que poderão atingir os 110 km/h, em especial no litoral a sul do Cabo Mondego e incluindo a costa sul do Algarve, e nas serras destas regiões. Faz-se notar que localmente poderão ocorrer rajadas pontualmente superiores ao valor mencionado, bem como fenómenos extremos de vento".

Mas a depressão fez-se já sentir no dia de hoje, com a precipitação que tem início "no Minho e Douro Litoral na tarde de hoje" e que "deverá ser por vezes forte e ocasionalmente acompanhada de trovoada nas regiões Norte e Centro, estendendo-se ao restante território a partir da madrugada de dia 19, aumentando de frequência e intensidade a partir da manhã desse dia".

O IPMA lembra ainda que "a agitação marítima irá aumentar e tornar-se forte a partir da madrugada do dia 19, esperando-se para a costa ocidental, ondas do quadrante oeste com 4 a 5 metros, passando a noroeste a partir do fim da tarde e aumentando para 5 a 7 metros de altura significativa, podendo atingir altura máxima até 14 metros, persistindo ao longo do dia 20".

Já "na costa sul do Algarve as ondas serão de sudoeste, aumentando para 4 a 4,5 metros durante a tarde.Devido a esta situação meteorológica gravosa foram emitidos avisos laranja de vento, precipitação e de agitação marítima, que irão sendo revistos caso se verifique a necessidade".

Neste sentido, o IPMA "aconselha o acompanhamento das previsões meteorológicas e a precaução de situações de vulnerabilidade ao estado do tempo", através das seguintes páginas:

De recordar que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) recomendou hoje aos cidadãos que evitem deslocações desnecessárias na quinta-feira devido à previsão de chuva e vento forte, consequência da passagem da depressão Aline pelo continente.

O segundo comandante da ANEPC, Miguel Cruz, disse que o nível de prontidão do dispositivo vai subir de amarelo para laranja, o segundo mais elevado, a partir das 00:00 de quinta-feira.

A proteção civil alertou que, para hoje, está previsto que a chuva comece no norte e centro e que na quinta-feira se alastre a todo território continental.