Desde que há registos em contínuo no Funchal, desde 1865, o primeiro ano a superar os 30 °C no mês de outubro foi 1875, de acordo com o IPMA. Os 31°C foram atingidos em 1909, os 32 °C em 1930, os 33 °C em 1942 e os 34 °C em 1995.

Os valores recordes da temperatura máxima do ar têm vindo, de forma muito significativa, a aumentar ao longo do tempo, principalmente nos últimos anos, identifica o IPMA, em comunicado enviado às redações.

O mês de outubro corresponde a um mês de transição entre o verão e o outono, pelo que são frequentes dias quentes, mas os valores mais frequentes da temperatura máxima do ar, têm variado entre 28 e 29 °C, segundo o IPMA.

Nos últimos dias, o estado do tempo no Arquipélago da Madeira, tem sido condicionado pela presença de uma massa de ar tropical quente e seca, com origem no deserto do Saara (o tempo de leste na Madeira), transportada na circulação conjunta de um anticiclone localizado na Europa Ocidental e de um vale depressionário que se estende desde o norte de África até à Península Ibérica, reforça o IPMA.