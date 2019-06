“Pode ter havido alguma ingenuidade da nossa parte”, afirmou José Cabeçadas, referindo-se “ao termo de responsabilidade, que é verdadeiramente visto do ponto de vista público como um documento administrativo de garantia de pagamento”, com “outro fim que era garantir a segurança do doente”.

Em declarações aos jornalistas no final da comissão, o presidente do IPO reiterou que “não houve nenhuma questão financeira da parte do IPO” no atraso deste exame.

“É evidente que uma coisa que no IPO é relativamente simples, que é a emissão de um termo de responsabilidade, nos hospitais pode ser mais difícil”, disse João Oliveira.

Depois deste acontecimento, o IPO mudou os procedimentos em relação às amostras.

Segundo João Oliveira, a alteração que o IPO fez na sequência de um inquérito interno e também do inquérito da Entidade Reguladora da Saúde tem duas componentes.

“Por um lado, retém as amostras, não as devolve, e criou um procedimento de comunicação que se torna mais complexo, mas que vai permitir que não haja uma devolução de que um hospital periférico não tenha conhecimento”.

Em declarações à Lusa, o deputado social-democrata Cristóvão Norte defendeu que “é preciso agilizar estes processos, porque põem em causa a dignidade das pessoas, não lhes permite o acesso à saúde”, e saber quantos casos é que se passaram.

“No caso concreto, mediaram 32 dias entre a devolução do IPO e a emissão do termo de responsabilidade e isso poder-se-ia explicar ou como uma péssima organização, o que seria uma negligência grosseira, ou em alternativa com a incapacidade financeira de emitir o termo de responsabilidade”, disse Cristóvão Norte.

Mas depois das declarações do IPO “tudo aponta” para que seja “uma péssima organização” no Centro Hospitalar do Algarve ou uma incapacidade financeira

O deputado disse ter informação que no caso do Algarve são pelo menos sete casos após a caducidade do protocolo entre o IPO e um laboratório privado que vigorou até novembro de 2018.