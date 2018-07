O Instituto Português de Oncologia (IPO) de Coimbra anunciou hoje estar autorizado a adquirir dois aceleradores lineares para tratamento dos doentes, num investimento de quase cinco milhões de euros.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, lê-se que, por despacho do “secretário de Estado do Tesouro, de 28 de junho de 2018, foi autorizada a aquisição por parte do IPO de Coimbra de dois aceleradores lineares, investimento no valor de 4.956.000,00 euros”.

“Fica desta forma concluído o processo de autorização iniciado em abril de 2016, que irá permitir a tão desejada substituição de dois aceleradores lineares em uso na instituição desde 2006, já sem qualquer possibilidade de evolução tecnológica”, esclarece a nota.

O IPO diz também que a “aquisição destes equipamentos garante a capacidade de tratamento dos doentes, de forma eficiente, clinicamente efetiva e de acordo com os mais elevados padrões de qualidade técnica e científica”.

“Com este investimento, o IPO de Coimbra vê reforçado o seu posicionamento de instituição de referência na Região Centro no que concerne aos tratamentos de radioterapia”, assinala a informação.

Numa outra nota hoje enviada, esta estrutura de saúde diz também que, na sequência da auditoria de monitorização decorrida nos passados dias 24 e 25 de maio, o Accreditation Awards Panel do Caspe Healthcare Knowledge Systems (CHKS), em reunião de 18 de junho manteve a acreditação do IPO de Coimbra até 30 de novembro de 2019”.

“Desta forma, o IPO de Coimbra mantém os elevados padrões em qualidade organizacional que lhe permitem ser acreditado desde 2005 por esta prestigiada entidade internacional. A acreditação pelo CHKS deve-se, essencialmente, ao elevado nível de profissionalismo e compromisso de todos os profissionais do IPO de Coimbra. A manutenção desta acreditação representa um reforço da confiança existente nesta Instituição”.