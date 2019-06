O apelo surge na véspera do Dia Mundial do Dador de Sangue, que sexta-feira se assinala, e é feito pela médica Dialina Brilhante, diretora do serviço de imuno-hemoterapia, que funciona numa unidade renovada na sede do Instituto Português de Oncologia de Lisboa, uma obra que implicou um investimento de 750 mil euros.

No novo espaço concentram-se todas as valências do serviço – banco de sangue, laboratório de hospital de dia de transfusão e unidade de dadores -, o que é uma mais valia para os profissionais e para o serviço prestado.

O IPO quer continuar a contar com os seus dadores regulares, mas apela a novos dadores, sobretudo os mais jovens, para a doação, que é um “gesto de generosidade e solidariedade que permite salvar uma ou mais vidas”.

“Precisamos de novos dadores. O número de dadores anda entre os quatro a cinco mil, o que dá cerca de 20 e tal dadores por dia. Mas precisamos de mais gente”, afirmou à agência Lusa Dialina Brilhante.

Apesar de contar com sangue que é enviado pelo Instituto Português do Sangue e da Transplantação, o IPO entende que todos devem contribuir para “o esforço adicional de garantir que o número de colheitas é sempre adequado às necessidades”.