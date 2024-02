“Com estes ataques, os Estados Unidos e o Reino Unido procuram aumentar as tensões e a crise na região e expandir o âmbito da guerra e da instabilidade”, afirmou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Naser Kananí, num comunicado hoje divulgado.

O diplomata referiu ainda que os ataques de Washington e Londres contra os Huthis mostram o “total apoio aos crimes de guerra e ao genocídio do regime sionista [de Israel] em Gaza e na Cisjordânia”.

Os Estados Unidos da América (EUA) e o Reino Unido bombardearam no dia 18 oito locais geridos pelos rebeldes Huthis no Iémen, na quarta operação conjunta dos dois países contra aquele grupo.

Os ataques surgem em resposta a um número crescente de ataques dos Huthis a vários navios, incluindo através do lançamento de mísseis contra um navio de carga britânico e um contratorpedeiro dos EUA no mar Vermelho, bem como contra a cidade costeira de Eilat, no sul de Israel.

Os Huthis alegam que os seus ataques no mar Vermelho são uma retaliação à ofensiva que Israel lançou na Faixa de Gaza após o ataque do grupo islamita palestiniano Hamas em 07 de outubro de 2023.

O grupo, que apoia o Hamas no conflito contra os israelitas, tem avisado que vai atacar todos os navios com destino a Israel que passarem pela sua costa, e os seus ataques já forçaram pelo menos cinco grandes empresas de transporte marítimo a utilizar outras rotas comerciais muito mais longas para proteger as tripulações, os navios e as mercadorias.

Teerão lidera o chamado Eixo da Resistência, uma aliança informal formada por organizações militantes como o Hezbollah, os rebeldes Huthis, o Hamas ou as milícias no Iraque.