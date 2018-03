Segundo o porta-voz do Ministério do Exterior iraniano, Bahram Ghassemi, o que aconteceu foi um "massacre selvagem de um grande número de palestinianos por forças militares racistas do regime sionista".

Para além do porta-voz, também o chefe da diplomacia iraniana, Mohammad Javad Zarif, criticou os "tiranos sionistas que matam manifestantes pacíficos palestinianos, cuja terra foi roubada".

A luta entre milhares de palestinianos na fronteira e os soldados israelitas degenerou na sexta-feira em confrontos com consequências das mais gravosas dos últimos anos. O exército israelita terá matado, pelo menos, 16 palestinianos e deixou 1.400 feridos ao reprimir protestos na Faixa de Gaza.

O Irão critica regularmente a aproximação entre a Arábia Saudita e Israel, acusando Washington de fazer pressões contra Teerão e de criticar o programa nuclear iraniano.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas reuniu-se de emergência na sexta-feira ao final do dia, com alguns membros a sugerirem que Israel deveria garantir o uso proporcional das suas foças militares e outros a pedirem aos manifestantes palestinianos que evitassem a violência, segundo o relato da Associated Press.