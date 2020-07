No meio de uma escalada de tensão com os Estados Unidos, e para intimidar a marinha norte-americana na região, o Irão transferiu uma réplica de um porta-aviões para o estreito de Ormuz, repetindo um simulacro que já tinha ensaiado em 2015.

Uma imagem de satélite captada na segunda-feira revela o envio de um míssil desde um helicóptero contra o falso porta-aviões, no âmbito do exercício militar que está a desenvolver com esta réplica.

Outras imagens, mostram a réplica a ser rodeada por diversos navios iranianos, provocando ondas brancas em seu redor, enquanto disparavam tiros de baterias antiaéreas.

A Quinta Frota da Marinha dos Estados Unidos, com base no Bahrein, que patrulha as vias navegáveis do Médio Oriente, permanece “confiante na capacidade das forças navais de se defenderem de qualquer ameaça marítima”, disse, segunda-feira, a porta-voz da brigada, Rebecca Rebarich, quando questionada sobre os movimentos na região.

“Não podemos falar sobre o que o Irão espera ganhar com a construção desta réplica ou que valor tático esperam obter usando esta réplica, num cenário de treino ou exercício”, comentou Rebarich.