“Recebi o senhor Anwar Gargash, conselheiro diplomático do Presidente dos Emirados Árabes Unidos. Além das conversações sobre questões mútuas e regionais, também recebi uma carta do Presidente dos Estados Unidos”, disse Araqchi no final da noite de quarta-feira, de acordo com a agência de notícias oficial IRNA.

O chefe da diplomacia iraniana não tornou público o conteúdo da carta de Trump, que anunciou na sexta-feira passada ter enviado uma mensagem ao Irão, na qual instava a negociações sobre o programa nuclear do país persa e fazia referências a uma possível ação militar caso não houvesse diálogo.

Se por um lado apelou para negociações, por outro, o republicano retomou a chamada política de “pressão máxima” contra o Irão, aprovando novas sanções para bloquear a venda de petróleo iraniano.

No momento em que Gargash entregava a carta a Araqchi, o líder supremo do Irão, Ali Khamenei, recusou mais uma vez negociar com os EUA.

“Quando o Presidente dos Estados Unidos diz que está pronto para negociar com o Irão e nos convida para o diálogo, está a enganar a opinião pública mundial”, disse Khamenei, num encontro com estudantes em Teerão.

A mais alta autoridade política e religiosa da República Islâmica garantiu que Trump apenas convida ao diálogo para dizer que “o Irão se recusa a negociar” e recordou que, no primeiro mandato (2017-2021) como Presidente norte-americano, abandonou o pacto nuclear de 2015.

Este pacto limitava o programa nuclear iraniano em troca do levantamento das sanções e foi assinado entre Irão e Alemanha, Reino Unido, China, França, Rússia e Estados Unidos, que o abandonou e reintroduziu unilateralmente medidas económicas contra Teerão.

O Irão está a enriquecer urânio muito acima do nível permitido e possui 274 quilos enriquecidos a 60% de pureza, perto dos 90% para uso militar, de acordo com a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA).