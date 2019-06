A declaração do Irão surge depois de o país ter anunciado, hoje, o abate de um avião não-tripulado (‘drone’) norte-americano, em violação do espaço aéreo no sul do país, enviando assim uma “mensagem clara” aos Estados Unidos, segundo o general.

O general disse ainda que o Irão “não tem qualquer intenção de guerra com qualquer país, mas está pronto para a guerra”, num discurso em direto na televisão estatal.

A violação das fronteiras da república islâmica do Irão “representa a linha vermelha” do Irão, adiantou o general, citado pela agência de noticias iraniana Tasnim.

Os Guardas da Revolução do Irão anunciaram hoje o abate de um avião não-tripulado (‘drone’) norte-americano, numa nova escalada de tensão entre Washington e Teerão.

Este incidente ocorreu num contexto de fortes tensões entre o Irão e os Estados Unidos, depois de, na passada quinta-feira, dois petroleiros, um norueguês e um japonês, terem sido alvo de ataques no estreito de Ormuz, tendo o Irão negado o seu envolvimento e sugerido poder tratar-se de um golpe norte-americano para justificar o uso da força contra a República Islâmica.