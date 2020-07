O Corpo dos Guardas da Revolução do Irão disparou hoje pela primeira vez mísseis balísticos subterrâneos durante as manobras “Grande Profeta 14” que realiza perto do estreito de Ormuz, no Golfo Pérsico.

O comandante da força aeroespacial deste corpo de elite, Amir Ali Hayizadeh, disse que os exercícios que realizam incorporam geralmente novas iniciativas, e que pela primeira vez foram disparados mísseis balísticos "desde as profundezas do solo". Hayizadeh sublinhou que "com o conjunto de instalações que hoje possuímos, podemos apontar a qualquer objetivo hostil em qualquer parte da região do Golfo Pérsico", informou a agência noticiosa oficial iraniana Irna. Nestas manobras "Grande profeta 14", que começaram na terça-feira, "os mísseis enterrados rasgaram o solo, golpeando e destruindo objetos predeterminados com grande precisão", assegurou Hayizadeh. O mesmo responsável esclareceu que, no exercício de terça-feira, um engodo foi atacados com mísseis antirradar e que drones de combate apontaram de modo preciso a objetivos predeterminados a longa distância, em particular em direção a uma réplica de um porta-aviões norte-americano utilizado como alvo nos testes com mísseis. A tensão entre os EUA e o Irão agravou-se em 2018 logo após a retirada de Washington do acordo nuclear assinado entre o Irão e as seis grandes potências três anos antes, e já decorreram diversos enfrentamentos na região, para além de duras confrontações verbais. O último momento de tensão entre o Irão e os EUA ocorreu na semana passada, quando caças F-15 pertencentes ao Comando central dos Estados Unidos (CentCom) se aproximaram no espaço aéreo da Síria a um avião civil iraniano com destino ao Líbano, um ato considerado "terrorista" pelas autoridades iranianas.