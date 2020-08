Nas últimas 24 horas, foram recenseados 2.751 novos casos, tendo-se registado também 212 mortes”, referiu a porta-voz do ministério, Sima Sadat Lari, numa declaração televisiva.

O novo balanço dá, assim, conta do maior número de casos diários de contaminação com o novo coronavírus desde o início de junho, quando foram registadas 2.886 infeções em apenas 24 horas.

Segundo o último balanço, o total de infetados ascende a 314.786 e o de óbitos a 17.617 desde o início da pandemia no Irão, o país mais infetado do Médio Oriente.

Desde maio que o número de mortes e de infeções se encontra numa curva ascendente, tendo as autoridades de Teerão tornado obrigatório o uso de máscara nos espaços fechados e a restabelecer as restrições.

No entanto, nas ruas lojas e bancos existem ainda muitas pessoas sem máscaras, com a televisão do estado a criticar o comportamento.

Para travar a propagação do vírus, o Irão tomou várias medidas de restrições, sem, porém, impor um confinamento ou uma quarentena.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 694 mil mortos e infetou mais de 18,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.