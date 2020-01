“De qualquer forma nós sabemos que as coisas evoluem de um momento para o outro. Em termos de segurança física das pessoas estamos preparados para a pior hipótese”, disse, explicando que “em termos de planeamento militar é sempre assim”.

Dentro da base, os militares portugueses “só se movimentam na rua, fora da área protegida, para ir almoçar ou para ir para o escritório. O pessoal não anda a passarinhar. Não se espera que haja nenhuma morteirada ou `rocket´ lá para dentro mas nunca se sabe”, disse, admitindo que as famílias dos militares têm manifestado preocupação.

“Os nossos militares estão serenos, já mais difícil é acalmar as famílias, temos feito um esforço nesse sentido. Não escondemos nada mas Besmayah (…) está longe do olho do furacão”, frisou.

“Neste momento estão em `stand-by´, aproveitam para ir fazendo ações de planeamento e de preparação das formações posteriores que estão previstas e estão dentro das bases à espera que isto se clarifique mais um bocadinho e ver se as forças iraquianas querem retomar o processo ou se há um divórcio, passe a expressão, entre a comunidade multinacional e o Iraque e aí terá de haver uma decisão”, disse.

Na segunda-feira, o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, tinha dito à Lusa que se espera nos próximos dias, “duas a três semanas” mais desenvolvimentos e uma definição sobre se a missão de formação e treino da operação “Inherent Resolve” vai continuar.

Quanto à possibilidade de uma retirada norte-americana unilateral, Marco Serronha considerou que “ia ser uma complicação” para o Iraque e para a presença internacional no país, já que as forças dos EUA constituem um “pilar fundamental” em termos de segurança das unidades da coligação multinacional.

Se for “nitidamente demonstrado pelas autoridades iraquianas que não estão interessados em prosseguir a formação” e for decidido pôr fim à missão de treino da coligação internacional terá de ser programada uma retração que, no caso da base de Besmayah, está a cargo do comando espanhol, incluindo os militares portugueses, adiantou.

E se for preciso uma evacuação de emergência e “for dada a ordem, o sistema funciona, os aviões hão de aterrar no aeroporto de Bagdad”, disse.

A decisão de integrar a missão da coligação internacional no Iraque teve parecer favorável do Conselho Superior de Defesa Nacional em dezembro de 2014, face às “preocupações” ao nível da segurança internacional.

Ao todo, em 10 contingentes nacionais naquele país, já estiveram empenhados 330 militares, desde maio de 2015. A permanência da força portuguesa no Iraque será reavaliada este ano, segundo a programação do governo português.

A formação e o treino das forças iraquianas nas áreas da liderança, armamento, tiro, combate em áreas edificadas, planeamento de operações militares e inativação de engenhos explosivos são as missões dos militares portugueses.

Com uma área de 308 quilómetros quadrados, o campo Grã Capitan, comandando pelo contingente espanhol, tem 22 carreiras de tiro e instalações de treino em várias áreas e especialidades, na base de Besmayah.