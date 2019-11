Este número indica que o dia de hoje foi um dos mais mortais desde 1 de outubro, quando começaram os protestos no Iraque para pedir a “queda do regime”, numa altura em que se assinala o primeiro ano do novo executivo iraquiano, que implementou uma série de reformas económicas alvo de contestação.

De acordo com o balanço feito pelos médicos, ficaram também feridas 180 pessoas.

Na capital, Bagdad, a manhã também foi de confrontos violentos, tendo resultado na morte de quatro manifestantes e deixando feridas outras 22 pessoas, segundo disseram à agência de notícias Associated Press polícias sob anonimato.

Segundo as autoridades, as forças de segurança dispararam hoje contra vários manifestantes que tentavam escalar as barricadas na ponte Ahrar, na capital do Iraque.

As três pontes estratégicas de Bagdad - Jumhuriya, Sinak e Ahrar –, que levam à praça onde se localiza o Governo do Iraque, estão ocupadas por manifestantes num impasse com as forças de segurança.

A violência no sul do Iraque durante a noite de quarta-feira resultou na morte de pelo menos 18 pessoas, tendo os manifestantes bloqueado estradas e entrado em conflito com as forças polícias e militares, que reforçaram a sua presença nas províncias mais ricas em petróleo.