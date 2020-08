Maryanne Trump Barry foi gravada secretamente pela sua sobrinha, Mary Trump, que recentemente lançou um livro sobre Donald Trump (“Too Much and Never Enough: How My Family Created the World Most Dangerous Man”).

Mary Trump disse no sábado que fez as gravações entre 2018 e 2019, as quais foram divulgadas pelo jornal The Washington Post.

Numa das gravações, Maryanne Trump Barry, de 83 anos, falou sobre uma entrevista de 2018 com o seu irmão na Fox News, na qual Trump sugeriu que a colocaria na fronteira para supervisionar casos de crianças migrantes separadas dos seus pais.

“As suas bases, quero dizer meu Deus, se você fosse uma pessoa religiosa, você quereria ajudar as pessoas. Não fazer isso”, disse a irmã do chefe de Estado norte-americano.

Noutro ponto, a irmã de Trump declarou: “O seu maldito tweet e as mentiras, oh! meu Deus”.

“Estou a falar muito livremente, mas sabes isso. A mudança de histórias. A falta de preparação. A mentira (…)”, sublinhou a Maryanne Barry.