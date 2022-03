Os adolescentes, que não são identificados por razões legais, negaram na quinta-feira as acusações diante do tribunal de Westminster, conta o The Guardian.

Em causa estão assaltos em hotéis como o Claridge, o Four Seasons, o Corinthia e ainda o complexo do Centro de Televisão da BBC.

O rapaz de 12 anos esteve envolvido em assaltos durante 10 meses, enquanto o seu irmão, de 13, participou em três dos roubos, entre abril de 2021 e fevereiro de 2022.

Há ainda outro acusado, Shane McCarthy, de 19 anos, que enfrenta 11 acusações: nove acusações de roubo, uma de furto e uma de conspiração para cometer um roubo entre abril de 2021 e fevereiro deste ano. O jovem também nega todas as acusações.

Os rapazes foram libertados sob fiança até 28 de março, quando voltam a comparecer no tribunal de Highbury Corner.