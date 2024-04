Luís Montenegro falava após o final da reunião do Conselho de Ministros em que foi aprovada a redução adicional das taxas de IRS face ao modelo contemplado no Orçamento do Estado para 2024 (OE2024) e em vigor desde janeiro.

"A nossa proposta [do IRS Jovem] que traremos a seu tempo não faz nenhum tipo de discriminação sobre qualificações, (…), aplica-se a todos os jovens até aos 35 anos", disse Montenegro, sublinhando que se trata de uma medida "diferente da que vigora", desde logo pelo impacto financeiro que contabilizou em 1.200 milhões de euros.

"A medida está a ser preparada. Não demorará muito até trazermos essa medida que é estratégica e oportunamente vamos apresentá-la", disse.