Com o serviço reduzido ao apoio aos residentes, trabalham agora na Villa Urbana 25 pessoas na cozinha e lavandaria, bem como ajudantes de ação direta e técnicos. O serviço é prestado 24 horas por escalas normalmente semanais.

"Estamos a atuar na prevenção e com planos de contingência há muito tempo. Temos equipas escaladas que ficam durante sete dias e depois fazem período de quarentena, bem como circuitos de entrada e saída na Villa com balneário para tomar banho e mudar de roupa. Não há cruzamentos", descreve a coordenadora das residências definitivas e temporárias da APPC, Ana Lages.

A responsável admite, no entanto, que a necessidade de "fechar portas" para proteger os residentes com paralisia cerebral de um vírus que já provocou mais de 224 mil mortos e infetou mais de 3,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios, acarretou desafios, desde logo na comunicação diária.

"É muto difícil de gerir porque há familiares que foram cuidadores toda a vida toda. Além disso, os utentes não estão alheados. No início perguntavam: porquê? Mas o que é que se passa? E agora? Como está aquela pessoa e a outra? Perguntas dirigidas às famílias, mas também a formadores e técnicos que deixaram de ver na instituição. Foi preciso criar uma dinâmica de comunicação nova", descreve Ana Lages.

Essa nova dinâmica de comunicação tem atualmente duas vertentes: a ida ao portão, onde familiares podem "fazer uma visita de aproximação", que na prática consiste em ver, acenar a falar de longe com os residentes, e o Duas de Letra, uma iniciativa que já conta com meia centena de inscritos e que passa por colocar a comunidade da Villa Urbana em contacto por videochamada.

António Magalhães, que tem apoio da instituição para a higiene e alimentação, falou com a agência Lusa via ‘Skype’ e diretamente do seu quarto, onde diz ter "todo o seu mundo", um quarto integrado num apartamento que tem três quartos, três casas de banho e uma sala com cozinha comum a três residentes.

Antes, António já tinha estado à conversa com voluntários, mantendo contacto com o exterior através das novas tecnologias que já lhe permitiram escrever "através das mãos de outros" textos para teatro ou uma reflexão sobre a eutanásia.

Um desses voluntários é João Santos, que antes dinamizava os ateliês de expressão plástica atualmente suspensos e que começou a colaborar com a APPC por ser formador de terapia assistida por cães.

"Achei que era importante manter-me em contacto com eles. São pessoas de quem gosto muito. Ligo-me por ‘Skype’, normalmente com as minhas cadelas ao lado, faço jogos que muitas vezes são eles que conduzem e conversamos sobre tudo", conta.

João Santos, atualmente a viver com o pai em Caminha, onde escolheram fazer isolamento social, diz que se "diverte e aprende" com pessoas que nota estarem, semana após semana, "mais sedentas de comunicação", apesar de "perceberem bem o risco" que a pandemia covid-19 acarreta.

Esta é uma perceção que Ana Lages partilha. A fisioterapeuta garante que os utentes da Villa Urbana mostram "cansaço às vezes", mas "percebem que as medidas são para sua proteção e estão super colaborantes".

"Quando o portão fica aberto depois de entrar ou sair uma carrinha avisam logo. E quanto ao Duas de Letra, o objetivo foi criar uma ocupação, mas também um veículo de esclarecimento. Conseguimos anular algumas angústias e torná-los mais autónomos. Por exemplo, temos uma residente que voluntariamente pega no seu telefone pessoal e liga para a família de uma outra utente, ou seja, faz por iniciativa própria o que habitualmente são os técnicos a fazer, tornou-se ela própria facilitadora", conta a responsável.

Esta "corrente" de facilitação não é estranha a Marinha Ramos que tem contado com o apoio dos técnicos da APPC para falar e ver a Anabela, mas também com a ajuda de "uma colega muito querida" da filha.

"Eu ligo para a receção ou a um técnico e não insisto porque estão a trabalhar. Ligam-me sempre, sempre, de volta. Ligo para falar com a Anabela, para a acalmar, às vezes antes dela se deitar e digo que vou amanhã. Digo sempre amanhã, porque amanhã está sempre mais perto disto acabar. Agora a Sarinha [residente] também me liga e falo com as duas", conta Marinha Ramos.

Esta mãe tem um plano para "quando tudo isto passar": ir buscar Anabela e "agarrar-se" à filha "em abraços e beijos" para se "desforrar".

Em Portugal, morreram 973 pessoas das 24.505 confirmadas como infetadas pela covid-19, e há 1.470 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.