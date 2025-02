“Após a conclusão dos preparativos do exército, os residentes poderão regressar a pé para norte da Faixa pela estrada Salah al-Din”, que corre paralelamente à fronteira com Israel, disse Avichay Adraee, um porta-voz militar israelita em árabe.

Os residentes de Gaza poderão também continuar a se dirigir para o norte pela estrada de Rashid, que atravessa o território ao longo da costa e que mais de meio milhão de pessoas utilizaram para regressar às suas casas quando Israel iniciou a sua retirada parcial de Netzarim — corredor que dividia ao meio a Faixa de Gaza, em 27 de janeiro.

Os veículos poderão entrar no norte e regressar pela estrada Salah al-Din, onde deverão passar por ‘scanners’ de segurança operados por empresas norte-americanas.

“Pedimos-lhes que não cooperem com qualquer grupo terrorista que tente vos utilizar para transportar equipamento de combate ou materiais proibidos”, acrescentou Adraee.

O porta-voz militar alertou ainda os palestinianos para não se aproximarem do corredor de Filadélfia, a faixa fronteiriça entre Gaza e o Egito, ainda controlada pelas tropas israelitas, e da passagem de Rafah, inserida nesta linha divisória.

As tropas israelitas recuaram no domingo para uma zona tampão entre 500 metros e cerca de um quilómetro, dependendo da zona, depois de se terem retirado completamente do corredor Netzarim, a estrada que atravessava Gaza de leste a oeste que foi utilizada pelo exército durante a guerra para isolar o norte do sul do enclave.

Embora o anúncio do exército tenha sido feito hoje, a agência de notícias EFE confirmou no domingo que vários palestinianos já tinham atravessado o corredor pelas zonas orientais ao longo do dia.

Neste contexto, soldados israelitas mataram a tito no domingo três palestinianos quando estes tentavam regressar às suas casas ao entrarem nesta zona tampão, informou a agência oficial de notícias palestiniana Wafa.

O exército confirmou à EFE que os três palestinianos estavam na zona tampão a cerca de 300 metros das tropas, perto da fronteira com Israel, perto da comunidade israelita de Nahal Oz.

“Estamos a aplicar o acordo de cessar-fogo, o que significa que usaremos o fogo para o aplicar. Fazemos isto tanto no sul como no norte”, disse Netanyahu no domingo à noite numa declaração invulgar, uma vez que normalmente não comenta o número de residentes de Gaza mortos por ataques israelitas desde que o cessar-fogo começou no enclave, que são agora mais de 50.

“A minha recomendação para esta noite: ninguém se aproxime do perímetro e ninguém entre no perímetro”, disse.