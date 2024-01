A agência da ONU, cujos funcionários Israel acusa de terem participado no ataque de 07 de outubro, também “contratou massivamente terroristas” entre os seus 13 mil funcionários em Gaza e “contou com o Hamas para a distribuição de ajuda”, afirmou num vídeo o porta-voz do Governo, Eylon Levy.

Segundo acusou, “cerca de 10%” dos funcionários são membros do Hamas e da ‘Jihad’ Islâmica, o outro grande movimento islâmico em Gaza, e “cerca de 50% são parentes de primeiro grau destes membros”.

O porta-voz não forneceu provas para apoiar estas alegações, que a agência France-Presse não conseguiu verificar.

A UNRWA, essencial para milhões de palestinianos desde a sua criação em 1949, “não é neutra”, disse Eylon Levy.

A agência, cujos funcionários em Gaza são maioritariamente palestinianos, está em crise desde as acusações feitas por Israel, pouco depois de uma decisão do Tribunal Internacional de Justiça (TIJ).

No seguimento de uma queixa apresentada pela África do Sul junto do TIJ pelo crime de genocídio do povo palestiniano na Faixa de Gaza, a mais alta instância judicial das Nações Unidas pediu na sexta-feira a Israel que evite possíveis atos de “genocídio” e que “tome medidas imediatas” para permitir a prestação de “ajuda humanitária urgentemente necessária aos palestinianos” na Faixa de Gaza.

A UNRWA indicou que suspendeu a maioria dos seus 12 membros implicados com base em informações fornecidas por Israel e abriu uma investigação.

Os Estados Unidos da América suspenderam imediatamente o seu financiamento à UNRWA, seguidos por vários países, incluindo Alemanha, Austrália, Itália, Finlândia e Reino Unido.

Em 7 de outubro de 2023, combatentes do movimento islâmico Hamas realizaram em território israelita um ataque de proporções sem precedentes desde a criação do Estado de Israel, em 1948, fazendo 1.139 mortos, na maioria civis, segundo o mais recente balanço das autoridades israelitas, e cerca de 250 reféns, dos quais mais de 100 permanecem em cativeiro.

Em retaliação, Israel declarou uma guerra para “erradicar” o Hamas, que começou por cortes ao abastecimento de comida, água, eletricidade e combustível na Faixa de Gaza e bombardeamentos diários, seguidos de uma ofensiva terrestre ao norte do território, que depois se estendeu ao sul.

A guerra entre Israel e o Hamas fez até agora em Gaza mais de 26 mil mortos, mais de 65.000 feridos e 8.000 desaparecidos, na maioria civis, de acordo com o mais recente balanço das autoridades locais, e quase dois milhões de deslocados (mais de 85% dos habitantes), segundo a ONU, mergulhando o território palestiniano sobrepovoado e pobre numa grave crise humanitária, com toda a população afetada por níveis graves de fome.