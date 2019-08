“Tenham cuidado com o que dizem e sobretudo com o que fazem”, declarou Benjamin Netanyahu numa conferência em Jerusalém, dirigindo-se ao Hezbollah e ao Estado libanês.

O movimento xiita libanês pró-iraniano acusou o Estado hebreu de um ataque com ‘drones’ (aviões não tripulados) no domingo contra o seu bastião no sul de Beirute. O ataque foi qualificado pelo presidente libanês, Michel Aoun, de “declaração de guerra”.

“Sugiro a (Hassan) Nasrallah que se acalme”, declarou Netanyahu, referindo-se a declarações do líder do Hezbollah no domingo que prometeu uma resposta ao Estado hebreu.

Nasrallah considerou no domingo que o ataque atribuído ao Estado hebreu marca o início de uma nova fase “muito perigosa para o Líbano” na qual Israel utiliza aviões não tripulados armados “a cada dois, três dias”, assegurando que o seu movimento irá “fazer tudo para o impedir”.