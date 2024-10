Segundo a força militar, Yahya Sinwar, líder do Hamas pode ter morrido, num ataque israelita em Gaza.

"Durante as operações da IDF em Gaza, 3 terroristas foram eliminados", sublinha a autoridade militar.

"A IDF e a ISA estão a verificar a possibilidade de que um dos terroristas tenha sido Yahya Sinwar. Nesta altura, a identidade dos terroristas não pode ser confirmada", sublinham.

"No prédio onde os terroristas foram eliminados, não havia sinais da presença de reféns na área. As forças que estão a operar na área continuam a operar com a cautela necessária", terminam.