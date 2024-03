"Desde o início da operação, mais de 140 terroristas foram eliminados na área do hospital", afirma um comunicado, que cita as mortes de mais de 50 milicianos em combates nas últimas 24 horas.

Israel iniciou na segunda-feira uma operação no centro médico Al Shifa com a intenção de atacar combatentes do Hamas com tanques e bombardeamentos aéreos.

Os combates também afetaram as imediações do complexo hospitalar, lotado de pacientes e moradores de Gaza deslocados pelo conflito.

O Exército acrescenta na sua nota que "continua com as atividades operacionais de precisão na área do hospital Al Shifa".