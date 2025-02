Durante as negociações indiretas no Cairo entre Israel e o Hamas, "foram alcançados acordos segundo os quais os seis reféns da primeira fase (da trégua em Gaza) serão libertados no sábado. Na quinta-feira, Israel receberá os corpos de quatro reféns falecidos", declarou Netanyahu.

Os corpos de outros quatro reféns mortos serão entregues a Israel na próxima semana.