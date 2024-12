“A Irlanda ultrapassou todas as linhas vermelhas na sua relação com Israel”, afirmou hoje o novo ministro dos Negócios Estrangeiros, Gideon Saar, numa declaração, qualificando as ações e a retórica da Irlanda de ‘antissemitas’.

No comunicado explica-se que a decisão de encerrar a embaixada teve em conta a “extrema política anti-israelita do governo irlandês”, e salienta-se que Israel dá prioridade às relações bilaterais com países de todo o mundo, de acordo com a sua atitude em relação a esse país.

Na declaração, Saar também anunciou o projeto de abertura de uma embaixada israelita em Chisinau, a capital da Moldova, em 2025, e disse que a procura de um edifício adequado para a embaixada estava em curso, bem como o procedimento para a nomeação de um embaixador israelita.

“As relações entre Israel e a Moldova são amistosas e ambos os países estão interessados em alargá-las e aprofundá-las. A Moldova já tem uma embaixada em Israel e chegou a altura de Israel ter uma embaixada na Moldova”, afirmou Saar.

No passado mês de maio, Israel retirou o seu embaixador em Dublin depois de o país ter reconhecido a Palestina como Estado numa declaração conjunta com a Espanha e a Noruega, o que provocou retaliações por parte do Governo israelita e a declaração de novos colonatos em território palestiniano ocupado.

A Irlanda já tinha anunciado em março que iria intervir no processo de genocídio no TIJ contra Israel, mas em 11 de dezembro o ministro dos Negócios Estrangeiros irlandês, Micheal Martin, afirmou que tinha garantido o apoio do Governo e que a intervenção seria apresentada ainda este mês.

Ao intervir legalmente no caso sul-africano, a Irlanda irá pedir ao TIJ que “alargue a sua interpretação do que constitui a prática de genocídio”, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros irlandês em comunicado, argumentando que uma leitura ‘muito restrita’ poderia incentivar uma cultura de impunidade.

No passado dia 05 de dezembro, a Amnistia Internacional concluiu “inequivocamente” que Israel “cometeu e continua a cometer genocídio” em Gaza, com base no padrão de comportamento das suas tropas, nas declarações “desumanizadoras” dos seus dirigentes e militares, na ocupação militar e no “bloqueio desumano” do território.

Reagindo ao anúncio israelita, o primeiro-ministro irlandês, Simon Harris, classificou como “profundamente lamentável” a decisão de Israel de encerrar a sua embaixada em Dublin.

“Esta é uma decisão profundamente lamentável por parte do governo de (Benjamin) Netanyahu. Rejeito categoricamente a afirmação de que a Irlanda é anti-israelita. A Irlanda é a favor da paz, dos direitos humanos e do direito internacional”, reagiu Simon Harris na rede social X.