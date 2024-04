"Na sequência da ativação da defesa aérea em certas regiões" do Irão "não foram registados danos nem explosões significativos ", escreveu a agência. A IRNA acrescentou que "não foi recebida qualquer informação sobre o disparo de sistemas de defesa antimíssil".

As instalações nucleares iranianas na província de Isfahan estão "completamente seguras", escreveu a agência Tasnim, ligada à Guarda Revolucionária Iraniana, órgão responsável pela segurança dos centros atómicos do país.

A cadeia de televisão norte-americana ABC News noticiou, citando um responsável dos Estados Unidos, que Israel tinha lançado um ataque contra o Irão, em resposta aos disparos iranianos contra território israelita.

Esta informação surgiu depois de o Irão ter indicado a ocorrência de "fortes explosões" na província de Isfahan (centro), e depois de Israel ter anunciado a intenção de responder aos ataques iranianos na madrugada de domingo.

As autoridades iranianas suspenderam todos os voos comerciais a partir e com destino a vários aeroportos, incluindo Teerão, disse a agência Mehr, citando as autoridades aeroportuárias.

O exército israelita disse à agência de notícias France-Presse que "de momento" não tem comentários a fazer sobre as explosões perto de uma base militar.

"Não temos comentários de momento", disse um porta-voz do exército.

Entretanto, Israel anunciou que as sirenes de alerta foram ativadas no norte israelita.