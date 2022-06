As autoridades locais disseram que não houve feridos ou danos naquele que foi o primeiro ataque lançado a partir de Gaza desde abril, informou o Times of Israel.

“Os terroristas acabam de disparar um foguete de Gaza para o sul de Israel. O foguete foi intercetado no ar pelo Corpo de Defesa Aérea”, indicaram as Forças de Defesa de Israel na rede social Twitter.

Israel também anunciou que começou a atacar alvos na Faixa de Gaza em resposta, embora até agora não tenham sido fornecidos mais pormenores.

Um ataque militar israelita na cidade de Jenin, na Cisjordânia, na sexta-feira, no qual três palestinianos foram mortos e outros oito feridos, pode ter desencadeado o ataque de foguetes de Gaza, de acordo com o The Jerusalem Post.