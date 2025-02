No âmbito deste acordo, deverão ser libertados por Israel 369 prisioneiros e detidos palestinianos, incluindo 36 que cumprem penas de prisão perpétua por ataques mortais.

Autocarros com prisioneiros palestinianos libertados deixaram uma prisão no Negev (sul de Israel) com destino a Gaza, e outros autocarros chegaram a Ramallah, na Cisjordânia ocupada.

Os prisioneiros libertados chegaram à Cisjordânia ocupada e foram recebidos por aplausos da multidão, observou um jornalista da AFP.

Vestindo o tradicional keffiyeh, os prisioneiros libertados foram içados sobre os ombros da multidão e abraçaram os familiares antes de serem submetidos a um rápido controlo.

Esta libertação acontece depois de o grupo islamita Hamas ter libertado três reféns israelitas, na Faixa de Gaza, que foram entregues à Cruz Vermelha e já se encontram em Israel.

Os reféns libertados hoje pelo grupo islamita Hamas apelaram à continuação do acordo de cessar-fogo, nas suas declarações durante uma cerimónia organizada pelo grupo islamita em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, transmitida em direto pela Al Jazeera.

Os três reféns libertados são Iair Horn, 46 anos, Sagui Dekel Chen, 36 anos, e Alexander (Sasha) Troufanov, 29 anos. Todos têm dupla nacionalidade.

Entre os mais proeminentes dos 369 prisioneiros palestinianos a serem libertados por Israel, encontra-se Ahmed Barghouti, 48 anos, um colaborador próximo do líder militante e figura política palestiniana icónica Marwan Barghouti.

Este é o mais recente indício de que o frágil acordo de cessar-fogo, que se tem vindo a deteriorar nos últimos dias, se manterá.

As duas partes procederam a cinco trocas de reféns desde o início do cessar-fogo, em 19 de janeiro, libertando 21 reféns e mais de 730 prisioneiros palestinianos durante a primeira fase das tréguas.

A guerra poderá recomeçar se não houver acordo sobre a segunda fase, mais complicada, que prevê a devolução de todos os reféns capturados no ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023 e uma prorrogação indefinida da trégua.