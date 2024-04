O Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, convocou hoje uma reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional para terça-feira, para discutir a situação no Médio Oriente, após o Irão ter atacado Israel no sábado.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, discursa durante um encontro com alunos, na Escola Secundária Camões, Lisboa, 11 de abril de 2024. RODRIGO ANTUNES/LUSA © 2024 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.