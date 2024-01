O balanço anterior do Hamas indicava que 25.900 pessoas já haviam morrido no conflito.

O Hamas reportou 183 mortes nas últimas 24 horas e indicou que 64.487 pessoas ficaram feridas desde o início do conflito.

“Muitas pessoas ainda estão sob os escombros e as equipas de resgate não as conseguem alcançar”, acrescentou o Ministério da Saúde do Hamas.

Em 07 de outubro, o grupo islamita palestiniano Hamas — desde 2007 no poder na Faixa de Gaza e classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos, a União Europeia e Israel — realizaram em território israelita um ataque de proporções sem precedentes desde a criação do Estado de Israel, em 1948, fazendo 1.139 mortos, na maioria civis, segundo o mais recente balanço das autoridades israelitas, e cerca de 250 reféns, 127 dos quais permanecem em cativeiro.