Os militares israelitas revelaram que esta unidade vai chamar-se “Lotar Otef” e vai ser formada por reservistas, veteranos e antigos membros de unidades de elite que residem na zona.

O comunicado publicado hoje no portal oficial do Exército sublinha que a criação da nova unidade resulta “das lições retiradas das primeiras investigações no terreno sobre os acontecimentos de 07 de outubro” de 2023.

“A missão desta unidade é dar resposta rápida aos incidentes terroristas provenientes da Faixa de Gaza”, acrescenta a nota.

“Os membros da unidade vão receber formação e vão ser treinados para serem combatentes qualificados no sentido de enfrentarem desafios”, diz o comunicado referindo que “centenas de pessoas” já se candidataram para participarem no processo de treino.

O comandante da unidade, cujo nome ainda não foi revelado, diz no comunicado que “a formação desta unidade neste momento reflete a essência da História de Israel, da destruição ao renascimento” sublinhando que, após o “golpe” sofrido a 07 de outubro, tem havido um movimento de “reunificação social” no país.

Israel lançou uma ofensiva militar contra Gaza, na sequência dos ataques do Hamas.

A ofensiva fez mais de 36.500 mortos e cerca de 83 mil feridos, segundo os números divulgados pelas autoridades do enclave, controladas pelo Hamas.

Além disso, 520 palestinianos foram mortos pelas forças de segurança de Israel e por ataques de colonos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental.