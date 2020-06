Na Sardenha, onde o presidente, Christian Solinas, queria impor a utilização de um passaporte de saúde, será necessário ter um registo para entrar na ilha e preencher um questionário sobre a previsão de movimentação interna.

O questionário deve ser preenchido no site da região antes da partida ou através da aplicação de telemóvel “Safe Sardinia”, que faz um acompanhamento dos contactos de cada pessoa.

Também na Campânia, cuja capital é Nápoles, todos os viajantes que chegam a estações de comboio a partir de outras regiões ou ao aeroporto devem passar por uma medição da temperatura corporal e, no caso de apresentarem um valor igual ou superior a 37,5 graus, permitir que lhes seja feito um teste rápido à covid-19.

Na Apúlia, todas as pessoas que cheguem de outras regiões ou do estrangeiro, em meios de transporte públicos ou privados, devem preencher um formulário no site institucional da região.

Os viajantes devem declarar o local de origem e o município em que se irão hospedar e registar a lista dos locais visitados e das pessoas que conheceram durante a estadia.

A abertura das regiões e fronteiras levou a que, hoje de manhã, se formassem longas filas de carros em Messina, na Sicília, para poder chegar ao continente e registou-se um aumento significativo do número de passageiros que se dirigiram para as principais estações de comboio de Milão.

A ministra dos Transportes, Paola De Micheli, foi hoje à estação de Termini, em Roma, para verificar como está a decorrer a chegada dos comboios e a medição da temperatura aos passageiros.

O primeiro dia de reabertura das fronteiras sem necessidade de quarentena para os cidadãos dos países do espaço Schengen também significou um reforço da vigilância nos aeroportos do país, como em Fiumicino, Roma.

No aeroporto da capital estão agendados hoje 100 voos, dos quais cerca de 60 são rotas nacionais e, destas, 20 dirigem-se para o norte da Itália.

No total, e desde o início da crise da covid-19 no país em 21 de fevereiro, Itália contabiliza 33.530 vítimas mortais e 233.515 pessoas que estão ou estiveram infetadas com o novo coronavírus.

A nível global, e desde que o novo coronavírus foi detetado em dezembro em Wuhan, na China, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 377 mil mortos e infetou mais de 6,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 2,6 milhões de doentes foram considerados curados.