Mais de 1,2 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.

Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, vários países começaram a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos a aliviar diversas medidas.

Itália iniciou, a 04 de maio, uma retoma gradual de algumas atividades económicas.

Na segunda etapa do alivio do confinamento está prevista a abertura de mais lojas e museus, para o dia 18 de maio, e no dia 01 de junho será a vez de restaurantes, bares, cabeleireiros e empresas similares.