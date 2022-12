O assassino, de 57 anos, atirou este domingo contra os participantes de uma reunião de coproprietários num bairro do norte da capital italiana, após ter roubado a arma do crime — uma pistola Glock — de um salão de tiro.

Claudio Campi mantinha más relações com os administradores reunidos, os quais acusava de quererem expulsá-lo do seu apartamento, segundo um texto publicado no início de novembro n0 seu blog.

As três mulheres morreram atingidas pelos disparos e outras quatro pessoas ficaram feridas. Meloni revelou na noite deste domingo que uma das suas amigas estava entre as vítimas.

A mulher chamava-se Nicoletta Golisano, de 50 anos, e era mãe de um menino de 10, sendo que estava a assistir à reunião como contabilista.

"Nicoletta era uma mãe protetora, uma amiga sincera e discreta, uma mulher forte e frágil ao mesmo tempo", afirmou a dirigente de extrema direita na sua página no Facebook, onde publicou uma fotografia das duas durante uma festa.

O assassino "foi detido e espero que a justiça siga o seu curso rapidamente. Mas a palavra justiça não é conveniente para falar do que ocorreu, já que nunca é justo morrer desta maneira", acrescentou Meloni.