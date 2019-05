Após a contagem dos votos, que se prolongou toda a noite, confirma-se o avanço do Partido Democrata (PD, centro-esquerda), que ficou em segundo lugar com 22,7% dos votos.

O PD ultrapassa assim o partido antissistema Movimento 5 Estrelas (M5S), que conquistou apenas 17,1% dos votos, após ter sido o partido mais votado nas últimas eleições gerais.

O partido de direita Força Itália, do ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi, ficou com 8,8% dos votos, enquanto o pós-fascista Irmãos de Itália alcançou 6,5%, o que lhe permite entrar pela primeira vez no Parlamento Europeu.