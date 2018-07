Esta posição da IURD Portugal foi assumida, em comunicado, um dia depois de o parlamento ter “chumbado” propostas de criação de comissões, pelo CDS e pelo PSD, para averiguar o que se passou com as alegadas adoções por responsáveis da Igreja no Brasil e analisar falhas no atual regime de adoção, que não comenta.

“Para a IURD Portugal, é essencial a conclusão clara e tão breve quanto possível destas iniciativas”, lê-se no comunicado, depois de se referir ao inquérito aberto pela Procuradoria-Geral da República (PGR), na sequência de uma série de reportagens na estação de televisão TVI, em dezembro de 2017, intituladas "Segredos dos Deuses".

Mais uma vez, como já fizera no início do ano, segundo o comunicado, a IURD declara a “sua total disponibilidade para cooperar com todas as entidades judiciais e outras que se mostrem necessárias à descoberta da verdade”.

O caso das alegadas adoções ilegais de crianças portugueses por pessoas ligadas à IURD, com sede no Brasil, começou com uma série de reportagens na estação de televisão TVI, em dezembro de 2017, intituladas "Segredos dos Deuses".