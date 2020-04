O esclarecimento do fisco, numa informação vinculativa de quarta-feira, publicada no portal das Finanças, surge em reposta a um contribuinte que presta consultas de nutrição, venda de suplementos alimentares e consultoria a outros profissionais de nutrição, e que tem nos seus quadros uma nutricionista, com formação académica adequada para consultas de nutrição, aconselhamento, ‘coach’ e prescrição de suplementos alimentares.

Estas consultas de nutrição, segundo a contribuinte, vão passar a ser realizadas através de uma plataforma ‘online’ que está a ser construída e que permite ao utente agendar consultas e gerir o decorrer da própria consulta e a sua cobrança.

A plataforma também vai ser usada por outros profissionais para prestarem, nomeadamente, consultas médicas, jurídicas ou de autoajuda, e permite emitir fatura ao utente pela consulta prestada, mas ao profissional (habilitado para o exercício da profissão) que presta a consulta vai ser emitida, mensalmente, uma fatura com o valor contratado.

O fisco esclarece, na sua resposta, se à cobrança das consultas de nutrição, prestadas através desta plataforma, há a isenção prevista, no Código do IVA, para as prestações de serviços efetuadas no exercício das profissões de médico, odontologista, parteiro, enfermeiro e outras profissões paramédicas.

“O que assume relevância é o fim terapêutico que subjaz a estas operações e, cumulativamente, a sua prestação por profissionais devidamente habilitados e credenciados para o seu exercício, não sendo determinante a natureza do seu prestador, nem se a sua prestação é presencial ou ‘online’, desde que não seja necessária a presença do utente/doente”, esclarece a Autoridade Tributária.