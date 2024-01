Em 4 dias, de 4 a 8 de janeiro, 14 dos 41 produtos que integraram o cabaz alimentar essencial aumentaram os preços mais de 6%, de acordo uma monitorização feita pela DECO PROTeste, a primeira após o final da medida IVA Zero, que esteve em vigor de 18 de abril de 2023 a 4 de janeiro de 2024. O aumento nos restantes 21 produtos cifra-se abaixo dos 6%.

O aumento médio dos 41 produtos considerados essenciais para o consumidor e que faziam parte da medida IVA Zero foi de 5,29%, o que representa uma subida de 7,51 euros. Um acréscimo de preço que eleva o custo médio do cabaz de 141,97 euros para 149,48 euros, respetivamente.

O iogurte líquido (+25,98%), o óleo alimentar (+15,96%) e o atum posta em azeite (+10,53%) foram os produtos essenciais que sofreram o maior aumento nestes quatro dias, de 0,52€, 0,32€ e 0,19€, respetivamente. A pescada fresca foi o produto que registou a maior subida de preço. Custa 12,93€, mais 1,03€ quando comparado com o dia 3 de janeiro.

Em relação aos 21 produtos do cabaz alimentar que situaram o acréscimo de preços abaixo dos 6% após o fim do IVA Zero, Rita Rodrigues, Diretora de Comunicação da DECO PROTeste, explica, em comunicado, que “poderá ter havido uma tentativa de mitigação do impacto imediato da reintrodução do IVA através de promoções em produtos abrangidos pela isenção”. Esta medida “pode ter contribuído para minimizar o impacto inicial sentido pelos consumidores”, acrescentou, admitindo “ser possível que, especialmente no primeiro dia da reintrodução do IVA, tenha havido algum atraso na atualização dos preços afixados”.

De notar que com o fim da isenção, os produtos retornaram à taxa de 6% de IVA, exceto o óleo alimentar, que passou para a taxa de 13%, contra a anterior de 23%.

Fora da monitorização sobre as alterações relacionadas com o fim da medida IVA Zero, a DECO Pro Teste analisou ainda a variação de preços desde 4 de janeiro de 2023 e 8 do corrente mês do presente ano.

Um ano depois, a pescada fresca está 57% mais cara. Azeite virgem extra acompanhou aumento. Juntos custam mais 10,47 euros

Na comparação anual, a pescada fresca custa mais 4,73€ (+57,66%) em relação ao dia 4 de janeiro do ano passado. Ainda em comparação com o período homólogo, o Azeite Virgem Extra subiu 5,74€, passando de 8,20€ para 12,93€ (+57,66%). A laranja passou de 1,33€ para 1,91€ (+44,13%), ou seja, custa hoje mais 0,48€ do que em janeiro de 2023.

A DECO PROteste comparou ainda a evolução de preços do cabaz alimentar entre os dias 17 de abril de 2023, véspera da introdução da medida IVA Zero e 8 de janeiro de 2024, já com os produtos com preços reintroduzidos após o fim da medida.

O top-3 de aumentos de preços é liderado pela pescada fresca (+3,79€), azeite virgem extra (+3,74€) e brócolos (1,23€), uma subida percentual de 41,46%, 49,70% e 51,18%, respetivamente.