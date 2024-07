Nesta segunda quinzena de julho, Portugal está a banhos ou pelo menos de férias. O IPMA veio alertar que o verão já terá chegado de vez e que as temperaturas máximas vão rondar os 40 graus em grande parte do país.

Com as alterações climáticas, o mês de junho assemelhou-se a uma primavera tardia em Portugal, apesar das vagas de calor nos países do mediterrâneo.

As recomendações para a proteção dos mais vulneráveis volta aos títulos e é sempre bom lembrar que as crianças e os idosos são os mais sensíveis ao calor, assim como pessoas com doenças crónicas. Nunca será de mais lembrar que a hidratação e a proteção à luz direta do sol são as principais defesas contra o calor, mas também sugerimos que use roupas largas, bebidas frescas sem álcool e se puder, zonas de sombra e com ar condicionado.

Com perigo máximo de incêndio no interior e também em todo o Algarve, é proibido fazer queimas e queimadas ou foguear. Estão assim proibidos, em meio rural ou em zonas não adequadas, os churrascos tão apetecíveis para quem está a usufruir da natureza e/ou à beira mar.

Se é certo que uma parte da população continua no dia a dia do trabalho, também é certo que nos transportes hoje não foi um dia favorável para os passageiros da CP. As ligações de longa distância não tiveram serviços mínimos e a CP enviou comunicação aos clientes com opção do reembolso dos bilhetes. às 7h00 já tinham sido suprimidos 60 por cento dos comboios e o cenário manteve-se ao longo do dia.

Lá fora e perante o cenário bélico mundial, que continua a matar pelo mundo, houve hoje uma estória de esperança que comprova que os animais são os melhores amigos da paz.