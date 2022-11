Os trabalhadores começaram hoje a montar a estrutura para o presépio que vai enfeitar a Praça São Pedro este Natal, conta o Vatican News.

Este ano, as figuras — em tamanho real — vêm de Sutrio, na província de Udine, na região de Friuli Venezia-Giulia, no norte da Itália, e são feitas de madeira, totalmente esculpidas à mão.

Para garantir a sustentabilidade, a madeira de cedro utilizada vem da poda de árvores de jardins públicos ou privados, pelo que nenhuma árvore foi totalmente cortada para o efeito.

Além das figuras tradicionais — Menino Jesus, Nossa Senhora, S. José, Anjo, burro, vaca e os três Reis Magos —, foram acrescentados elementos característicos da zona de onde provém o presépio. Assim, vai ser possível ver na representação um carpinteiro, em homenagem a todos os artesãos de Sutrio; uma tecelã no tear, uma típica arte feminina de Carnia; e ainda o 'Cramar', o representante de uma antiga profissão de comerciantes itinerantes.

Na Praça de São Pedro vai estar também a habitual árvore de Natal, um abeto branco de 30 metros oriundo da pequena aldeia de Rosello, na montanha, com apenas 182 habitantes.

Foi também anunciado que vai ser instalado um presépio, oferecido pela Guatemala, na Sala Paulo VI. A representação da Natividade é composta pela Sagrada Família e por três anjos.

A inauguração do presépio da iluminação da árvore de Natal está marcada para 3 de dezembro, um sábado, às 17h. Como é tradição, as decorações natalícias no Vaticano só vão ser retiradas após a Festa do Batismo do Senhor, a 8 de janeiro de 2023.