De acordo com a TSF, uma cria de águia-de-bonelli (ou águia-perdigueira) nasceu, na sexta-feira, na Tapada Nacional de Mafra. É possível visualizar o ninho através deste link, devido à instalação prévia de uma câmera pelo projeto LIFE LxAquila, coordenado pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) e financiado pelo programa LIFE da União Europeia.

Joaquim Teodósio, da SPEA, que coordena o projeto LIFE LxAquila, disse em comunicado que é possível “acompanhar a cria, os pais a alimentá-la, e todo o seu desenvolvimento até abandonar o ninho lá para junho". Acrescentou que uma vantagem do acompanhamento do processo é, "para além de nos dar informação importante sobre esta espécie”, ter a possibilidade de “conhecer as águias-de-bonelli” e presenciar “momentos fascinantes sem perturbar as águias ou pôr em risco esta espécie ameaçada."

Em Portugal, as águias-de-bonelli estão classificadas como espécies “em perigo de extinção”, de acordo com o Livro Vermelho dos Verterbrados de Portugal (2005).

Segundo a empresa de Estudos de Impacte e Incidências Ambientais, NOCTULA, não se sabe ao certo quantas águias-de-bonelli existem em Portugal. A última estimativa nacional é de 2011 e aponta para um total de 116 a 123 casais.