Manuel Azevedo, agente de seguros e professor de braille de 55 anos, seguia na Rua Costa Cabral, na cidade do Porto, quando deu conta de que alguém se tinha esquecido do dinheiro dinheiro levantado numa caixa multibanco .

"Vi o dinheiro e o talão do multibanco com a importância", conta ao SAPO24. Tudo aconteceu há mais de uma semana, no dia 22 de março.

Esperou cerca de 10 minutos, atento a se alguém regressava ao local para reclamar o dinheiro, mas ninguém apareceu. Assim sendo, pensando que se podia tratar de uma conta do BPI, devido ao número que indicava o talão, deslocou-se ao balcão mais próximo para pedir ajuda. No entanto, até hoje, e após vários contactos, ainda não tinha recebido qualquer ajuda do banco.

Deste modo, de maneira a tentar encontrar quem perdera o dinheiro, resolveu contar a história a um jornalista seu conhecido do Jornal de Notícias, tendo a notícia sido divulgada ontem - numa edição exclusiva para assinantes.

Acontece que hoje, após a história ter sido publicada em diversos órgãos de comunicação, o BPI contactou Manuel Azevedo para lhe dizer que a conta do qual foi levantado o dinheiro se tratava, afinal, de uma conta da Caixa Geral de Depósitos, banco esse que já está a tentar entrar em contacto com o titular.

Entretanto, Manuel já recebeu mais de uma centena chamadas a congratulá-lo pela sua atitude. "A toda a hora" têm ligado pessoas para agradecer o seu gesto. "Não sabia que uma notícia dava tanta repercussão", diz.

Apenas "três ou quatro" pessoas ligaram a reclamar o dinheiro, mas Manuel afirma que apenas o dá a quem apresente "um extrato do banco onde diga onde levantou essa quantia".

Entre as mensagens recebidas, Manuel partilha algumas com o SAPO24.

"Estou muito orgulhoso de si, Sr. Manuel Azevedo. Até já chorei. Bem-haja"

"A honestidade não tem preço.... Muito bem.... Grande exemplo para todos"

"Antes de mais parabéns pela atitude. São estes atos que deviam ser exemplo para todos"

"Parabéns pelo gesto"

"Bonito gesto"

Questionado sobre se não tem medo de disponibilizar desta forma o seu contacto pessoal, Manuel Azevedo responde convictamente que não: "Medo de quê? Não fiz nada de grave."

"Fico todo satisfeito em dar o dinheiro que não é meu", diz ainda. "Se não, nem punha o número." Caso seja o dono deste dinheiro perdido, o número de Manuel Azevedo é o 967 702 892.