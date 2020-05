Numa edição especial, que contou com a apresentação de João Manzarra e com as atuações de Dino D’Santiago e Moullinex, os Prémios SAPO (Em Casa) foram entregues mais de 30 galardões nas categorias de Prémios Setoriais (Criatividade e Meios), Prémios de Estratégia, Prémios para Formatos Especiais, Prémios de Media Digital e Prémios do Júri.

Criatividade, disrupção e inovação voltaram a ser a palavra de ordem e os critérios que orientaram os 30 os profissionais do mundo da publicidade, do marketing e da comunicação que integraram os três grupos distintos de jurados responsáveis por decidir os vencedores desta edição.

Entre os vencedores, destaque para a Reprise Digital, eleita a Agência Criativa do Ano, a Initiative, distinguida como Agência de Meios do Ano, a Unilever FIMA, considerada o Anunciante do Ano e a “Somersby – Porta dos Fundos” reconhecida como Campanha do Ano.

Alexandre Fonseca, Presidente Executivo da Altice Portugal, recorda que "os Prémios SAPO são já um marco histórico no universo publicitário nacional". E este ano, para o CEO, "provaram uma vez mais ser capazes de não só acompanhar mas superar as expectativas de um mercado em constante mutação como é o da publicidade digital".

À semelhança de edições anteriores, foi ainda entregue um donativo no valor de 11.700 euros à Associação Padre Amadeu Pinto, uma instituição no Pragal que apoia jovens e crianças em contextos socioeconómicos desfavorecidos.

No total das várias edições, o SAPO já contabiliza donativos a instituições de solidariedade social no valor de 197 mil euros.

Consulte a lista completa dos vencedores:

