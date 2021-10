"Durante o mês de novembro, a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) desafia os portugueses a procurar periquitos-de-colar ao fim do dia", de forma a identificar os seus "dormitórios", é referido em comunicado enviado às redações.

Estas aves, "populares como animais de estimação" e "à solta em várias cidades portuguesas", são provavelmente "animais que fugiram do cativeiro ou seus descendentes". Assim, "para perceber se as populações desta espécie estão em crescimento e expansão, a SPEA lançou esta ação de ciência cidadã, que fornecerá informação importante para servir de base ao censo nacional da espécie, a realizar este inverno".

Segundo este organismo, "o periquito-de-colar (também conhecido por periquito-rabijunco) é uma espécie gregária e muito social, reunindo-se em dormitórios comunais que podem chegar a juntar centenas de aves".

"O que pedimos é que as pessoas deem um passeio depois das 16h30, e que depois registem os periquitos que observarem, indo a periquitos.spea.pt" diz Hany Alonso, Técnico da SPEA responsável por esta ação. "Pedimos que tentem também anotar se estão a alimentar-se ou a juntar-se numa árvore para descansar".

Mas como identificar a espécie certa? Através desta descrição: "Este periquito verde com um colar preto distingue-se de outras espécies pela parte superior do seu bico, que é vermelha, e pela cauda mais comprida, que se nota sobretudo nas penas centrais azuladas. Em voo, o periquito-de-colar destaca-se também pelas penas de voo, mais escuras do que o resto do corpo".

Onde encontrar estas aves?

"Originário da África subsahariana e do sul da Ásia, o periquito-de-colar ocorre em Portugal desde o final dos anos 70. Em 2008, a população nacional desta espécie foi estimada em 270 indivíduos. Desde então a população tem aumentado, havendo uma estimativa mais recente de cerca de 650 periquitos-de-colar apenas em Lisboa", refere ainda a SPEA.

De acordo com a SPEA, "na capital, a Quinta das Conchas e o Jardim da Estrela são bons locais para observar a espécie, embora possa ser vista durante todo o ano nos parques e jardins da Área Metropolitana". Também existem "populações estabelecidas de periquito-de-colar no Porto, em Coimbra, nas Caldas da Rainha e nos Açores".

"Graças ao clima ameno e ao alimento disponível, têm-se adaptado à 'selva urbana', de tal modo que em caso de expansão significativa podem vir a tornar-se numa ameaça para algumas espécies nativas do nosso país", é explicado.

A saber também que o periquito-de-colar "alimenta-se de frutos, grãos, sementes, bagas e flores. Em Portugal, há registos de periquitos-de-colar a alimentarem-se de citrinos, romãs, figos, nêsperas e azeitonas, assim como de frutos do lodão-bastardo e da catalpa".

A SPEA alerta também que, "apesar de não existirem ainda dados sobre o impacto do periquito-de-colar na biodiversidade nativa do nosso país, em Espanha existem algumas evidências de impactos negativos sobre espécies nativas em locais restritos: o periquito-de-colar compete com morcegos e mochos pelas cavidades das árvores, onde nidifica, e compete com aves frugívoras pelo alimento".