O Ministério Público, que confirmou ter recebido a denúncia da Polícia Federal, deverá agora analisar o caso e decidir se apresenta queixa perante a Justiça pelos supostos crimes de fraude eleitoral e apropriação indevida de fundos da campanha.

O atual líder do PSL na Câmara dos Deputados, Waldir Soares de Oliveira, disse ao portal de notícias G1 ser favorável à permanência do ministro no cargo até uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o caso.

“Primeiro, precisamos esperar para verificar se o Ministério Público fará a denúncia. Depois, se ela será acatada pela Justiça. Até lá, ele não pode ser considerado culpado. Já vi muitos casos de indiciamento e, depois, a pessoa é considerada inocente”, afirmou o deputado.

O caso veio a público no final do ano passado, por suspeitas de que Marcelo Antonio tenha promovido o uso de “candidatos fantasmas” no estado de Minas Gerais, a fim de aumentar as verbas que o partido de Bolsonaro recebia do chamado “fundo do partido”, constituído por dinheiro público e destinado a financiar campanhas políticas.

A denúncia apoia-se em alguns testemunhos, como o que foi prestado por uma mulher, identificada como Zuleide Oliveira, que afirmou ter sido “induzida” pelo agora ministro a concorrer pelo PSL para um cargo de deputado em Minas Gerais, em troca de ceder ao partido o dinheiro que lhe correspondia desse fundo público.

Nas suas declarações, Zuleide Oliveira disse que o atual ministro participou diretamente nessas negociações, apesar de saber que ela “não tinha nenhuma experiência” em política, nem possibilidade de ser eleita.

Apesar de o caso ser investigado há meses, Bolsonaro manteve Marcelo Antonio à frente da pasta do Turismo, embora tenha esclarecido que se o ministro fosse formalmente acusado perante a Justiça, seria imediatamente demitido.