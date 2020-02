Oito pessoas a bordo do navio 'Diamond Princess', que chegou à baía de Yokohama na noite de segunda-feira, estão a apresentar sintomas como febre, disse hoje o porta-voz do Governo, Yoshihide Suga.

Os especialistas em quarentenas subiram a bordo do navio hoje para realizar testes em 2.666 passageiros e 1.045 tripulantes.

Os testes foram realizados em pessoas com sintomas do novo coronavírus, mas também de outras doenças infecciosas, como malária ou dengue, disse à AFP uma autoridade do Ministério da Saúde do Japão.

Essas medidas foram tomadas após o teste positivo para o coronavírus num passageiro de 80 anos que desembarcou em Hong Kong, a 25 de janeiro.

“[O homem] não foi ao centro médico do navio enquanto viajava connosco", disse a operadora de cruzeiros Carnival Japan (grupo norte-americano Carnival Corp).

"De acordo com o hospital em que está internado, a sua condição é estável e nenhuma infeção foi detetada entre os membros da sua família, que viajavam com ele", acrescentou a empresa, segundo a qual a partida do barco deve ser adiada pelo menos 24 horas.

A Diamond Princess já havia estado em quarentena no sábado passado em Naha, na ilha de Okinawa, no sul do Japão. Mas uma segunda quarentena foi realizada após a descoberta do coronavírus no octogenário que desembarcou em Hong Kong.