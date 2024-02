Face às crescentes preocupações com a China e a Coreia do Norte e à escassez de voluntários para o exército, o Ministério da Defesa decidiu inovar e a partir de abril quem quiser alistar-se no exército não terá de rapar literalmente os seus cabelos, como é norma atualmente.

Pelas novas regras, os soldados masculinos poderão ter costas e laterais curtas e cabelos mais longos na parte superior.

As militares do sexo feminino poderão ter cabelos mais compridos, mas não poderão cair sobre os ombros quando estiverem amarrados e enquanto estiverem de uniforme.