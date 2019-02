O ex-deputado federal do PSOL, que desistiu do mandato e saiu do Brasil devido às ameaças de morte que recebeu, falava na terça-feira à noite, na Fundação José Saramago, em Lisboa, durante a apresentação do mais recente romance do escritor brasileiro editado em Portugal pela Companhia das Letras.

Jean Wyllys classificou como uma “coincidência absurda” a identificação que sentiu com o protagonista da história, separado à força da mãe, que vive a repressão da ditadura em Brasília e acaba por se exilar em França, e as semelhanças que encontrou entre a realidade retratada – entre 1968 e 1978 – e a atual.

“Impressionante como Milton começa a escrever muito antes deste abismo e como retratou este abismo. Ou, então, nunca saímos dessa sociedade homofóbica, racista, xenófoba e machista”, afirmou.

Repetindo uma frase proferida no romance por um embaixador – “A cabeça do padeiro é a cabeça do Brasil” –, Jean Wyllys considerou que esta “revela o triunfo da mediocridade”, que “hoje é hegemónica no Governo recém-eleito”.

“O livro tem essa atualidade. Espero que as novas gerações possam ler esse livro para entender o que é hoje o Brasil”, afirmou, acrescentando ter esperança de que “esta noite que começou agora com a eleição de Bolsonaro, ou ainda antes, com o ‘impeachment’ de Dilma, passe”.

Num tom mais emocionado, Jean Wyllys comparou-se com o protagonista, e narrador, Martim, que se viu afastado à força da mãe, devido à separação dos pais e à sua mudança para Brasília com o pai, uma figura rígida e machista.

O político brasileiro lembrou que está fisicamente separado da mãe por causa das ameaças de morte que sofreu e que o obrigaram ao auto-exílio, mas afirmou que antes disso já se sentia “ausente” por causa da sua homossexualidade.