Segundo o Bloomberg Billionaires Index, Elon Musk (dono da Tesla e da rede social X) caiu na classificação de 'homem mais rico do mundo', passando para a posição mais baixa do pódio. Jeff Bezos, fundador da Amazon, voltou ao topo, com o património avaliado em 197 mil milhões de dólares (181 milhões de euros).

Entre Bezos e Musk está o francês Bernard Arnault, presidente e diretor executivo da LVMH, com uma fortuna avaliada em 179 mil milhões de euros.

O CEO da Tesla, Musk, está agora com uma fortuna avaliada em 176 mil milhões de euros, na terceira posição. Mark Zuckerberg, dono da Meta, e Bill Gates, antigo CEO da Microsoft, fecham os cinco primeiros, respetivamente.