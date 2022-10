Num comunicado na televisão, Jeremy Hunt revelou esta segunda-feira que vai reverter "quase todos" os cortes de impostos anunciados pelo seu antecessor e reduzir o apoio às contas de energia no Reino Unido.

"O governo decidiu hoje fazer mais mudanças no mini-orçamento e, para reduzir especulações inúteis sobre o que são, decidimos anunciá-las antes do plano fiscal de médio prazo, que acontece em duas semanas. Assim, vamos reverter quase todas as medidas fiscais anunciadas no plano de crescimento há três semanas, nomeadamente as que não iniciaram o processo parlamentar", começou por revelar Hunt, confirmando depois também que o apoio energético às famílias decorrerá apenas até abril do próximo ano.

"A maior despesa isolada do plano de crescimento foi a garantia do preço da energia. Esta é uma política histórica que apoia milhões de pessoas através de um anúncio de inverno difícil. Hoje quero confirmar que o apoio que estamos a fornecer entre agora e abril do próximo ano não mudará. Mas, além disso, a primeira-ministra e eu concordamos que não seria responsável continuar expondo as finanças públicas à volatilidade ilimitada dos preços internacionais do gás", salientou o ministro que tomou posse na semana passada.

Eis as principais medidas anunciadas: